Fenerbahçe'de ortalık karışacak! Aziz Yıldırım, Ali Koç'a savaş açıyor iddiası - Haberler Spor
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Fenerbahçe'de ortalık karışacak! Aziz Yıldırım, Ali Koç'a savaş açıyor iddiası

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Fenerbahçe'de peş peşe alınan kötü sonuçlar sonrası taraftarlar Alanya maçının ardından Ali Koç'a istifa çağrısında bulunmuştu. Yaşananların ardından eski başkan Aziz Yıldırım'ın kurmaylarından Mahmut Uslu da yönetimi hedef alan açıklamalarda bulundu. Ünlü yorumcu Hıncal Uluş, Uslu'nun bu çıkışını değerlendirirken, "Aziz Yıldırım önünde feci bir hezimete uğradığı Ali Koç'a karşı artık savaşma kararı verdi" dedi.

Fenerbahçe art arda aldığı Trabzonspor ve Alanyaspor yenilgileriyle liderlikten 4. sıraya geriledi. Fenerbahçe taraftarı kötü sonuçlardan sonra Ali Koç ve yönetime büyük bir tepki gösterdi. Ünlü yorumcu Hıncal Uluç, A Spor'da Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a karşı savaşma kararı verdiğini söyledi.

"MAHMUT USLU ÖYLE DURUP DURURKEN ORTAYA ÇIKIP KONUŞACAK BİRİ DEĞİL"

Hıncal Uluç yaptığı açıklamada, "Aziz Yıldırım önünde feci bir hezimete uğradığı Ali Koç'a karşı artık savaşma kararı verdi. Aday olması şart değil, Ali Koç'u devirecek. Mahmut Uslu öyle durup dururken ortaya çıkıp konuşacak biri değil. O, Aziz Yıldırım'ın söylemek istemediği, 'Ben, Fenerbahçe Başkanı olarak bu kadar ağır konuşursam yakışı kalmaz' diye düşündüğü şeylerin hepsini söyledi" dedi.

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