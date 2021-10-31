Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra kıyamet koptu

Fenerbahçe'de Pereira'nın eleştirilmediği konu kalmadı. Portekizli hocanın formada adil davranmadığına yönelik çok fazla tepki var. Mert Hakan'ın ikinci yarı 60'ta oyuna girmesine taraftarlar tepki gösterdi. Gustavo'nun sakatlığı olmasaydı belki daha da geç girecekti oyuna. Fenerbahçe, hücum kökenli orta sahaların oyuna girmesiyle ileride çoğaldı, rakibe baskı yaptı.

TEPKİ YAĞDI

Mert Hakan'ın forma aidiyetininin yüksek futbolculardan biri olduğunu vurgulayan taraftarlar, İrfan, Sosa ve Mesut'la geçen sezon olduğu gibi birlikte oynaması gerektiğini ifade etti.

İşte o tepkiler:

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