Dünya Güreş Şampiyonası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Güreş Şampiyonası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dünya Güreş Şampiyonası

Norveç'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadelen milli sporculardan Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil ve Aslı Demir, madalya şansını kaybetti.

Norveç'te devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadelen milli sporculardan Evin Demirhan Yavuz, Zeynep Yetgil ve Aslı Demir, madalya şansını kaybetti.

Başkenti Oslo'da gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar 50, 53, 65 ve 76 kiloda milli sporcular mindere çıktı.

50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, Moğol Otgonjargal Dolgorjav, 53 kiloda Zeynep Yetgil, Alman Annika Wendle ile yaptığı ilk tur maçlarını kaybetti.

65 kiloda Türkiye'yi temsil eden ve ilk müsabakasında Kenyalı Winrose Alivisa'yı yenen Aslı Demir, çeyrek finalde Bulgar Mimi Nikolova Hristova'ya mağlup oldu.

Milli sporcular Evin, Zeynep ve Aslı, yenildikleri rakipleri finale çıkamadığı için organizasyona veda etti.

Ayşegül'ün bronz madalya şansı devam ediyor

Kadınlar 76 kiloda milli sporcu Ayşegül Özbege, ilk maçında dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi ABD'li Adeline Gray'a yenilmesine rağmen rakibinin finale yükselmesiyle repesaj müsabakasına çıkma hakkı elde etti.

Yarın repesajda Hint Kiran Kiran ile karşılaşacak Ayşegül, rakibini yenerse Mısırlı Samar Amer İbrahim Hamza ile bronz madalya maçı yapacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek...

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi yenerek...

 Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, dünya üçüncüsü oldu

Milli güreşçi Fazlı Eryılmaz, dünya üçüncüsü oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Kubilay Aka Acun Ilıcalı Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Muslera Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya Güreş Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 19:40:00. #1.11#