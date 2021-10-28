Derbi öncesi verdiği görüntü olay olmuştu! Aytaç Kara, Galatasaray'dan ayrılıyor

Avrupa Ligi'nde fırıtınalar estiren Galatasaray, Süper Lig'de beklenen çıkışı bir türlü yapamadı. Son olarak Beşiktaş'a kaybeden sarı-kırmızılılarda yeni transfer Aytaç Kara moralsiz tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

GOL YA DA ASİST KATKISI YOK

61 Saat'in haberine göre; devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim ve Burak Elmas sürpriz bir kararla karşı karşıya... Sarı-kırmızılıların sezon başında 3 yıllık sözleşme imzaladığı Aytaç Kara'nın takımdan ayrılma kararı aldığı öne sürüldü. Aytaç Kara'nın forma şansı bulamaması sebebiyle bu kararı aldığı iddia edildi. Galatasaray formasıyla Süper Lig de dahil tüm kulvarlarda toplamda 7 maçta forma giyen Aytaç Kara, 305 dakika süre alabildi. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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