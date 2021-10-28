Ronaldo mutlu haberi takipçileriyle paylaştı! Tek bebek beklerken büyük sürpriz yaşadılar
Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, ikiz bebekleri olacaklarını açıkladı. Sosyal medyadan Rodriguez ile birlikte ultrason görüntülerini paylaşan Portekizli futbolcu, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo, 6. kez baba olmaya hazırlanıyor. Biri şuan da sevgilisi olan Georgina Rodriguez'den, ikisi taşıyıcı anneden (ikiz) ve biri de önceki ilişkilerinden olmak üzere 4 çocuğu bulunan Portekizli yıldız, yeniden ikiz babası olacak.
"SİZİNLE TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ"
Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu paylaşımında, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
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