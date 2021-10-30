Burak'ın çabası mağlubiyeti önleyemedi! PSG geriye düştüğü maçta Lille'i 2-1 mağlup etti

Fransa Ligue 1'de büyük heyecana sahne olan maçta Paris Saint-Germain, geriye düştüğü maçta son şampiyon Lille'i 2-1 mağlup etti.

PSG İKİNCİ YARIDA AÇILDI

Karşılaşmaya etkili ataklarla başlayan Lille, Burak Yılmaz'ın asistinde 31. dakikada Jonathan David'le öne geçti. Bu dakikadan itibaren karşılaşmaya ağırlığını koyan ev sahibi ekip, 74. dakikada Marquinhos ve 88. dakikada Di Maria'yla bulduğu gollerle galibiyete uzanan taraf oldu. Bu sonuçla PSG ligde puanını 31'e çıkarırken maç fazlasıyla en yakın rakibine 10 puan fark attı. Lille ise 15 puanla 11. sırada kaldı.

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