Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni dekanı Gündoğdu oldu

08.12.2019 11:19 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:24

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Spor Bilimleri Fakültesinin Spor Bilimleri Temel Alanından gelen ilk dekanı oldu.



İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak 1992 yılında kurulan ve 2017 yılında Spor Bilimleri Fakültesi'ne dönüşen ve sahip olduğu donanımlı tesis altyapısı, başarılı öğretim elemanlarıyla bölgenin nitelikli öğrenci yetiştiren fakülteleri arasında adını duyuran İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ilk profesörünü ve dekanını yetiştirdi. Başarılı spor geçmişi ve akademik hayatındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan, çalıştığı kurumlarda yürüttüğü idari görevler, spor federasyonlarındaki başarıları ve özverili çalışmaları ile dikkat çeken Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak atandı. İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin ülkemizdeki en köklü üniversitelerden biri olduğunu ifade eden Gündoğdu, öncelikle kendisini bu göreve layık gören İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a teşekkür ederek, "Bir kurumun kendisini temsil etme ve tanıtmasında kurum kimliğinin büyük rolü var. Amacımız Spor Bilimleri Fakültesinde güçlü kurumsal kimlik unsurlarını doğru şekilde yansıtabilen ve oluşturduğu başarılı ve olumlu imaj ile orta ve uzun vadede bölgeye ve ülkeye başarılı hizmetler vermek olacaktır. Ülkemizde öncü üniversitelerinden biri olarak bugüne ve geleceğe katkı sağlayan, ülkemizdeki kamu ve özel kurumlara güncel bilgi ve donanımı ile öncelikli tercih edilen eğitimciler yetiştiren, toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket eden, toplumun vicdanı ve sesi olarak duyarlı davranan ve sosyal sorumluluk projeleri geliştiren, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan, paydaş memnuniyetini esas alarak ekip çalışması içinde başarıya odaklanan, eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal faaliyetlerin içeriğini ve kalitesini sürekli iyileştirerek başarısını taçlandıran, spor bilimleri temel alanında bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak bir fakülte hedefliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA