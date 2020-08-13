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Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet

Covid-19 salgını sebebiyle toplu mezuniyet töreni gerçekleştirilemeyen Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde sadece dereceye giren öğrencilere yönelik ödül töreni düzenlendi.

Spor Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet
13.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:29

Covid-19 salgını sebebiyle toplu mezuniyet töreni gerçekleştirilemeyen Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde sadece dereceye giren öğrencilere yönelik ödül töreni düzenlendi.

Törene Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Dekan Yardımcısı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Güllü, Dekan Yardımcısı Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ilkım, Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mahmut Açak ile dereceye giren öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu fakülte ve bölüm düzeyinde dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, "Sevgili öğrenciler Spor Bilimleri Fakültemizden derece ile mezun olma başarısı gösterdiğiniz için siz sevgili öğrencilerimi ayrı ayrı tebrik ederim. Bundan sonraki hayatınızda başarılar dilerken ailelerinize sizlere verdikleri destek, fedakarlık ve böyle seçkin gençler yetiştirdikleri için yürekten teşekkür ediyorum. Değerli bölüm başkanlarım ve öğretim elemanlarıma dört yıl boyunca tüm bilgi ve donanımlarını özveriyle öğrencilerimize aktardıkları ve katkıları için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hayatınızın başarılarla dolu, bahtınızın açık olmasını diliyorum Allah'a emanet olunuz" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu tarafından fakülte birincisi Büşra Çatal, fakülte ikincisi Umay Turgud, fakülte üçüncüsü Harun Akkaya'ya ödülleri takdim edildi. Ayrıca Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Birincisi Harun Akkaya'ya Doç. Dr. Mehmet Güllü, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölüm Birincisi Seçkin Erdem'e Doç. Dr. Mehmet Ilkım, Antrenörlük Eğitimi Bölüm Birincisi Selcan Özkan'a Doç. Dr. Mahmut Açak, Spor Yöneticiliği Bölüm Birincisi Büşra Çatal'a Dr. Öğretim Üyesi Hülya Bingöl tarafından ödülleri takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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