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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

Salon: AnkaraHakemler: Özkan Talo, Burak Aktaş, Burak Kaan TanEmlak Konut: Melek Selçuk 10, Nihal Güngör 8, Rabia Gülşah Çelebi 14, Hande Kuzu 12, Goodlett 17, Saynur Tozlu, Yağmur Bul 5, Betül PehlivanMersin Büyükşehir Belediyespor: Yağmur Kübra Taşar 4, Nihan Demirkol Tolgay 17, Whitted 19,...

SELÇUK, İZMİR (AA) - Salon: Ankara

Hakemler: Özkan Talo, Burak Aktaş, Burak Kaan Tan

Emlak Konut: Melek Selçuk 10, Nihal Güngör 8, Rabia Gülşah Çelebi 14, Hande Kuzu 12, Goodlett 17, Saynur Tozlu, Yağmur Bul 5, Betül Pehlivan

Mersin Büyükşehir Belediyespor : Yağmur Kübra Taşar 4, Nihan Demirkol Tolgay 17, Whitted 19, Cansu Aslan Cankurt 8, Nilay Aydoğan 5, Yaren Güngüz 4, Fahriye Bayraktar 8, İlknur Yıldızhan 4

1. Periyot: 17-16

Devre: 27-42

3. Periyot: 49-52

Basketbol Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor şampiyon oldu.

Maça iyi başlayan Emlak Konut, ilk dakikayı 7-0 önde geçti. Nihan Demirkol Tolgay ve Fahriye Bayraktar'ın sayılarıyla oyuna ortak olan Mersin Büyükşehir Belediyespor'a Nihal Güngör, Hande Kuzu ve Goodlett ile karşılık veren Emlak Konut ilk periyodu 17-16 üstün tamamladı.

İkinci periyoda sert savunma yaparak başlayan ve boyalı alanda etkili oyununu sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyespor, 15. dakikayı 31-22 öne geçti. Bu dakikadan sonra Nihan Demirkol Tolgay ve Whitted ile arka arkaya üçlükler bulan Mersin ekibi, soyunma odasına 42-27 önde girdi.

Üçüncü periyodun ilk 3 dakikası karşılıklı sayılarla geçildi: 33-46. Nihan Demirkol Tolgay ve Whitted'ın sayılarına Yağmur, Goodlett, Gülşah ve Hande ile cevap veren Emlak Konut, farkı 3 sayıya indirdi: 49-52. Üçüncü periyot 52-49 Mersin Büyükşehir Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Final periyodunun ilk 2,5 dakikasında iki takım da sayı bulamadı. Bu dakikadan sonra Cansu Aslan Cankurt ile pota altındaki etkinliğini artıran Mersin Büyükşehir Belediyespor, 35. dakikayı 60-52 önde tamamladı. Emlak Konut, Goodlett, Hande ve Gülşah'ın sayılarıyla maçın bitimine 3 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi: 58-60. Son dakikaları çekişmeli geçen maçı Mersin Büyükşehir Belediyespor 69-66 kazandı.

Maçın ardından düzenlenen törende, Mersin Büyükşehir Belediyespor'un kupa ve madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Son dakika haberleri: Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.

Son dakika haberleri: Basketbolda Kadınlar Federasyon Kupası'nın finalinde Emlak Konut'u 69-66 yenen Mersin Büyükşehir Belediyespor, kupayı kazandı.
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