Aslan'dan altın değerinde 3 puan! Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Galatasaray, sahasında Gaziantep FK engelini geçerek zirve yolunda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

MORUTAN MAÇIN KİLİDİNİ AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, kalabalık Gaziantep savunmasını geçmek için büyük çaba sarf etti. Sarı-kırmızılılarda beklenen gol 45+3. dakikada Olimpiu Morutan'ın ayağından geldi. İkinci yarı Gaziantep daha ofansif bir anlayışla sahaya çıktı ancak konuk ekip yakaladığı fırsatları iyi değerlendiremedi. 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Feghouli'nin enfes pasında topu ağlara yollayarak maçın skorunu belirledi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Galatasaray, puanını 20'ye yükseltti ve ligde ezeli rakibinin hemen önünde 6. sıraya yerleşti.

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