Sözleşme iptali için müteahhitlere 60 gün süre

Tamamlanamayan projelerin yükümlülük getirilmeden, kamuya devredilmesini öngören düzenlemenin yer aldığı teklifle, KİK kapsamında devam eden sözleşmelerin, girdi fiyatlarında beklenmedik artış olması halinde, 60 gün içinde başvurulması şartıyla feshedilmesine olanak tanınıyor.

Sözleşme iptali için müteahhitlere 60 gün süre

Tamamlanamayan projelerin yükümlülük getirilmeden, kamuya devredilmesini öngören düzenlemenin yer aldığı teklifle, KİK kapsamında devam eden sözleşmelerin, girdi fiyatlarında beklenmedik artış olması halinde, 60 gün içinde başvurulması şartıyla feshedilmesine olanak tanınıyor.

Kaynak: Dunya.com

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