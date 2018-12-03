Sözleşme iptali için müteahhitlere 60 gün süre
Tamamlanamayan projelerin yükümlülük getirilmeden, kamuya devredilmesini öngören düzenlemenin yer aldığı teklifle, KİK kapsamında devam eden sözleşmelerin, girdi fiyatlarında beklenmedik artış olması halinde, 60 gün içinde başvurulması şartıyla feshedilmesine olanak tanınıyor.
Tamamlanamayan projelerin yükümlülük getirilmeden, kamuya devredilmesini öngören düzenlemenin yer aldığı teklifle, KİK kapsamında devam eden sözleşmelerin, girdi fiyatlarında beklenmedik artış olması halinde, 60 gün içinde başvurulması şartıyla feshedilmesine olanak tanınıyor.
Kaynak: Dunya.com