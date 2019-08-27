Soylu'dan, 'Mardin'e atanan kayyum, pahalı mücevherler hediye etti' iddialarına sert yanıt: Bu tam bir ahlaksızlık

27.08.2019 09:49

19 Ağustos'ta Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne tekrar kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın önceki döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye aldığı iddia edilmişti.

İddiada, Vali Yaman'ın, Mardin'deki Fırat Silver isimli gümüşçüden Cumhurbaşkanı Erdoğan için 136 bin 946 lira, Süleyman Soylu için 39 bin 883 lira, İsmet Yılmaz için 23 bin 772 lira, Fikri Işık için 21 bin 792 lira, Abdurrahman Boynukalın için 16 bin 252 lira, Mehmet Özhaseki için 16 bin 55 lira değerinde hediyeler aldığı ifade ediliyordu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugün yayımlanan yazısında Süleyman Soylu'ya söz konusu iddiaları sordu. 'Süleyman Soylu'ya sordum: O pahalı hediyeyi aldınız mı?' başlığıyla yayımlanan yazıda Soylu 'pahalı hediye' iddialarına sert çıktı.

SOYLU: MÜTEVAZI İNSANLARIZ, ABARTILI MASRAFIMIZ OLMAZ

Belediye'den her hangi bir hediye almadığını ifade eden Soylu, "Bir bakan, bir şehre gittiğinde masraflar onun adına yazılır. Sadece benim için değil bütün devlet büyükleri için geçerlidir bu kural. Ama bu masraflar öyle abartılı olmaz. Araba kiralama, konaklama türü masraflar. Biz mütevazı insanlarız. Bizim öyle abartılı masrafımız olmaz.Benim böyle bir hediye almam asla söz konusu değil. O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim. Neymiş bakalım o fatura! Benim bildiğim tek bir şey var: Ben hediye falan almadım. Almam. Allah muhafaza asla böyle bir şey söz konusu değil" şeklinde konuştu.

'HEDİYE SEÇİYOR' İDDİASIYLA YAYIMLANAN FOTOĞRAFA YANIT

Ayrıca Soylu, Mardin kayyumu ile bir mağazada alışveriş yaparken çekildiği yönünde basında yer alan görsellerle ilgili olarak da, "Bu tam bir ahlaksızlık, alçaklık. Biz orada esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Esnaf bize tespih gösteriyor. 'Bakın bizim böyle tespihlerimiz var' diye. Almışlar bu fotoğrafı, kullanıyorlar. Bu şu demek: Demek fena acıtmışız. Kaşıyıp duruyorlar. Kaşısınlar bakalım" ifadelerini kullandı.