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Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye, Ekonomi

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay düzenli olarak aktardığımız kaynak tutarını 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık" dedi.

24.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:12
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının engellenmesi için huzurevlerinden engelli bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarına, kadın konukevlerinden çocuk evlerine kadar tüm kuruluşlarda sıkı önlemleri hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşları salgının ekonomik etkilerine karşı korumak için de yeni kararları uygulamaya alıyor. Bu kapsamda, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik sosyal hizmet çalışmalarını yürüten Türkiye genelindeki 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) Bakanlıkça aktarılan "periyodik pay" da önemli bir artışa gidildi. Söz konusu maddi kaynağın artırılmasıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan sosyal yardımlardan daha çok kişinin yararlanabilmesi hedefleniyor.

"YARARLANICILARIN OLASI MAĞDURİYETLERİNİ ENGELLEMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sosyal yardımların dezavantajlı kesimlere ulaştırılmasında il ve ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız çok önemli bir görev icra ediyor. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, SYDV'lere her ay düzenli olarak aktardığımız kaynak tutarını 135 milyon liradan 180 milyon liraya çıkardık" bilgisini verdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan SYDV'lere "periyodik pay" kapsamında her ay düzenli olarak kaynak aktarımı yapıldığını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Yapılan güncelleme ile birlikte SYDV'lerin periyodik payı artırıldı. Periyodik paylar hesaplanırken aralarında güncel nüfus, kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla, aktif hane dosyası gibi 8 gösterge kullanılıyor ve böylelikle söz konusu payların dağıtımında objektif bir yöntem izleniyor. Kaynak aktarımında yaptığımız yeni düzenleme ile SYDV'lerin hizmetlerinde çıkması muhtemel aksaklıkların önüne geçerek toplumun en dezavantajlı kesiminde yer alan sosyal yardım yararlanıcılarının olası mağduriyetlerini engellemeyi amaçlıyoruz."

2 MİLYON HANEYE 1000'ER LİRA DESTEK

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında düzenli sosyal yardımlardan faydalanan 2 milyon haneye 1000'er lira nakdi destek sağlanacağını da bildirmişti.

Destekten 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kriterleri karşılayan, halihazırda düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanacak. Destekten yararlanmak için herhangi bir başvuru yapılmasına gerek olmayacak, ödemeler ay sonunda başlatılacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı

Haberin Videosu:

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı

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