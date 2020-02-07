: Sosyal medyadan 'piyasa dolandırıcılığı' yapanlara 5 yıla kadar hapis cezası verilecek

07.02.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:47

Sermaye Piyasaları Kurulu, sosyal medya üzerinden "piyasa dolandırıcılığı" yapanlar için harekete geçti. Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada söz konusu kişiler için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

SPK'nın internet sayfasından yaptığı duyuru şöyle:

"Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında, haklarında daha önce Kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca verilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

"5 YILA KADAR HAPİS VE BEŞ BİN GÜNE KADAR PARA CEZASI"

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 'piyasa dolandırıcılığı' başlıklı 107'nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Söz konusu suçları işleyen kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

"İTİBAR EDİLMEMESİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla yatırımcılarımızın aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır. Bu çerçevede, yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen ve söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin 'piyasa dolandırıcılığı' suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

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