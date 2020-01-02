: Sosyal medyanın konuştuğu Milli Piyango fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı

02.01.2020 22:31 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:59

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen talihliler kamera karşısına da çıkmayınca, gün içerisinde temsili tören düzenlendi. Törende Milli Piyango İdaresi İkramiye, Kontrol ve Çekilişler Daire Başkanı Ayşe Bulduk, banka yetkilisine temsili olarak çek verdi.

2 TALİHLİ ORTAYA ÇIKTI

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan 4 talihliden 2'si ortaya çıktı. Biletlerine büyük ikramiye isabet eden Bursa ve Gaziantep talihlileri, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne gelerek, paylarına düşen 20'şer milyon liralık ikramiyeyi aldı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen talihliler adına çekleri, yetkili kamu bankası sorumlularına teslim edildi.

TEMSİLİ TÖREN YAPILDI

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen talihliler kamera önüne çıkarılamayınca, konuyla ilgili temsili tören düzenlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğün'de yapılan temsili törende; Milli Piyango İdaresi İkramiye, Kontrol ve Çekilişler Daire Başkanı Ayşe Bulduk, yetkili banka temsilcisine ikramiyeyi kazanan talihliler adına temsili çekler verdi.

KAMERAYA YANSIYAN FOTOĞRAF, SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Anı ölümsüzleştirmek için çekilen fotoğraf sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından yanlış şekilde aksettirildi. Milli Piyango İdaresi İkramiye, Kontrol ve Çekilişler Daire Başkanı Ayşe Bulduk'un 'temsili' olarak düzenlenen törende takdim ettiği 'temsili çek'i alan kişi banka yetkilisiydi.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ELEŞTİRİ PAYLAŞIMLARI YAPTI AMA...

Milli Piyango çekilişinin yapıldığı gün kameralara yansıyan ve 2 görevlinin aralarında kulaktan kulağa konuşmalarının ardından birinin diğerine 'sus' işareti yaptığı görüntüler ekranlara yansımıştı. Bu görüntülerden yola çıkan bazı sosyal medya kullanıcıları, bugün çekilen ve 'temsili çek'in takdim edildiği fotoğrafa (çeki alan kişiyi noter sanarak) "Notere ikramiye çıktığı nerede görülmüş, noter yetkilisi ikramiye kazanmış" notlarını yazarak paylaşımlarda bulundular.

"BİZZAT BAŞVURDULAR"

Milli Piyango İdaresi İkramiye, Kontrol ve Çekilişler Daire Başkanı Ayşe Bulduk bugün yaptığı açıklamada Milli Piyango İdaresi hakkında yapılan asılsız ithamlara cevap vermişti. Bulduk, Bursa talihlisinin bugün saat 09.17 itibarıyla, Gaziantep talihlisinin de 09.35 itibarıyla bizzat idareye başvurduğunu belirterek şunları söylemişti:

"İKRAMİYELER HESAPLARA TESLİM EDİLDİ"

"Yapılan kontrollerin ardından biletlerinin geçerli olduğu, ikramiye tahsiline herhangi bir manilerinin bulunmadığı anlaşılmış olup, çalışmakta olduğumuz kamu bankası aracılığıyla talihlilerin hesaplarına ikramiyeleri teslim edilmiştir.

"SORUNSUZ BİR YILBAŞI ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Öte yandan, aralık ayı boyunca sürdürülen haksız, asılsız ve çirkin kara propaganda, buna alet olanların yüzünü karartmıştır. Sorunsuz, hatasız ve kusursuz bir yılbaşı çekilişi süreci yaşadık. Bu çekiliş neticesinde de Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine toplam 3 milyona yakın insanımıza 436 milyon 500 bin lira ikramiye dağıtımına başladık."

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