: Sörloth'un satın aldığı villa görenleri büyüledi

27.02.2020 20:51 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:04

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, özel izinle gittiği ülkesinde günlerini oldukça yoğun geçirdi. Crystal Palace'tan iki sezonluğuna kiralık olarak kadroya dahil edilen 24 yaşındaki santrfor, attığı gollerle bordo-mavili ekibi sırtlarken, özel hayatında da hareketli günler geçiriyor.

ÖZEL İZİNLE GİDİP GERİ DÖNDÜ

Ailesiyle birkaç günlüğüne vakit geçirme fırsatı bulunan Sörloth, burada katıldığı yayınlarda ülkesinde de ilgiyle izlenen başarılı performansına yönelik açıklamalar yaptı. Ligde şu ana kadar 19 gol kaydeden futbolcunun ailesiyle vakit geçirmek ve basına konuşmak dışında da aktiviteler içerisine girdiği ortaya çıktı.

KIZ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE ALDI

Norveç basını, Alexander Sörloth'un yeni bir ev satın aldığını duyurdu. Buna göre Trabzonspor forveti, doğduğu şehir olan Trondheim'da bir ev satın aldı. Villa tarzında müstakil bir yapı olduğu belirtilen binanın fotoğrafıyla birlikte verilen haberde, Sörloth'un kız arkadaşıyla birlikte burayı satın aldığı belirtildi.

İKİ KATLI YAPIDA DİKKAT ÇEKEN MİMARİ

İki katlı ve kendisine ait bir garajı olduğu görülen villanın dikkat çeken bir mimarisi olduğu göze çarptı. Trondheim doğumlu olan Alexander Sörloth, Rosenborg Kulübü'nden yetişmiş, ardından Bodo Glimt'e transfer olarak sonrasında ilk yurt dışı transferini Hollanda'nın Groningen ekibine gerçekleştirmişti.

(Skorer)

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