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Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, "Tüm kariyerinde onun yanındaydım, Trabzon'da çok mutlu. Hedefine odaklanmış durumda ve daha iyi olmak için çalışıyor." dedi.

21.11.2019 20:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:42
Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu

'da harika bir form yakalyan Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, ülkesine özel bir röportaj verdi ve Norveçli oyuncunun gelişimine değindi. İşte Selnes'in açıklamaları:

"Alex her zaman hedefine çok odaklanmıştır ve iyi olup olmadığına bakmaksızın, daha iyi hale getirmek için her zaman büyük hedefleri olmuştur. En son oynadığı maçında 2 gol attı ve maçtan sonra konuştuğumuzda bana 'Üç gol atmalıydım, babam da onlara karşı iki gol attı' dedi. Bu da onun bu oyuna olan yaklaşımını oldukça iyi açıklıyor.

"BAŞARILI OLDUĞUNDA EKSTRA MUTLU OLUYORUM"

Her zaman çok çalışır. Pozitiftir, pozitif olmaya uğraşır. Ayrıca zorlukları da motivasyon haline getirir. Başarılı olduğunda ve işler iyi gittiğinde ekstra mutlu oluyorum. Onunla 2015'ten beri beraberiz, bütün kariyeri boyunca yanındaydım. Danimarka, İngiltere, Belçika ve şimdi de Turkiye'de. Maçtan ya da idmandan geldiğinde onun nasıl olduğunu anlayabiliyorum genelde. Şu anda sinirli değil ve oldukça mutlu.

"ŞU ANDA EVDE ÇOK FAZLA FUTBOL KONUŞUYORUZ"

Futbolda kendi deneyimleri olan ve her zaman iyi bir ruh hali içinde olan, maçlardan sonra arayabilecek bir baban olması harika. Sanırım Göran'ı tanıyan birçok insan onun ne kadar pozitif bir insan olduğunu ve erkek arkadaşımın gelişimiyle nasıl yakından ilgilendiğini bilir. Alex'in gelişiminde payı olması muhtemel. Şu anda evde çok fazla futbol konuşuyoruz"


Haber Videosu: Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu
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HABER YORUMLARI (2)

  • ÜFFFF MİGDEM KALKDİ:
    Hep sapiklik, migdem kalkdi ya. . . insan dedigin hayvandan farkli olmali cünkü bize Allah özel zeka verdi. . . hep düz düsünüyoruz asla derinlere inmeyiz asla ve asla zeka ile sevgi bulusmaz cünkü biz cinsel ic güdümüzle hareket ederiz. . . ekstra biz diyorum evet ekstra cünkü cogunlugu böyle olunca herkesin degismesini temmeni ediyorum. . . bi bayanin mini giymesi gel beni taciz et anlamina gelmiyor, bir yegen yegendir ona sarkintilikda bulun icin yaratmadi Allah onu, her yerde hep pislik akiyor!!!!
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