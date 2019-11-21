Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes: Sörloth Türkiye'de çok mutlu

21.11.2019 20:37 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:42

Trabzonspor'da harika bir form yakalyan Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, ülkesine özel bir röportaj verdi ve Norveçli oyuncunun gelişimine değindi. İşte Selnes'in açıklamaları:

"Alex her zaman hedefine çok odaklanmıştır ve iyi olup olmadığına bakmaksızın, daha iyi hale getirmek için her zaman büyük hedefleri olmuştur. En son oynadığı Faroe Adaları maçında 2 gol attı ve maçtan sonra konuştuğumuzda bana 'Üç gol atmalıydım, babam da onlara karşı iki gol attı' dedi. Bu da onun bu oyuna olan yaklaşımını oldukça iyi açıklıyor.

"BAŞARILI OLDUĞUNDA EKSTRA MUTLU OLUYORUM"

Her zaman çok çalışır. Pozitiftir, pozitif olmaya uğraşır. Ayrıca zorlukları da motivasyon haline getirir. Başarılı olduğunda ve işler iyi gittiğinde ekstra mutlu oluyorum. Onunla 2015'ten beri beraberiz, bütün kariyeri boyunca yanındaydım. Danimarka, İngiltere, Belçika ve şimdi de Turkiye'de. Maçtan ya da idmandan geldiğinde onun nasıl olduğunu anlayabiliyorum genelde. Şu anda sinirli değil ve oldukça mutlu.

"ŞU ANDA EVDE ÇOK FAZLA FUTBOL KONUŞUYORUZ"

Futbolda kendi deneyimleri olan ve her zaman iyi bir ruh hali içinde olan, maçlardan sonra arayabilecek bir baban olması harika. Sanırım Göran'ı tanıyan birçok insan onun ne kadar pozitif bir insan olduğunu ve erkek arkadaşımın gelişimiyle nasıl yakından ilgilendiğini bilir. Alex'in gelişiminde payı olması muhtemel. Şu anda evde çok fazla futbol konuşuyoruz"