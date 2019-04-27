Sophia Thomalla, Loris Karius İçin İstanbul'a Yerleşti!

Beşiktaş'ta forma giyen Alman file bekçisi Loris Karius'un model sevgilisi Sophia Thomalla olan ilişkisi doludizgin devam ederken ünlü çift hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Daha önce "Karius için dişi aslan gibi dövüşürüm." diyen Thomalla, Almanların en yüksek tirajlı gazetesi Bild'e yaptığı açıklamada Siyah Beyazlı eldiven için yaptığı bir fedakarlığı anlattı.

"ORADA HARİKA İNSANLAR VAR"

29 yaşındaki seksi model, "Loris, Almanya'ya antrenmanlar ve maçlardan ötürü nadiren gelebiliyor. Ben de bu sorunu çözebilmek için İstanbul'a yerleştim." ifadelerini kullandı. Türkiye'ye hayran kaldığını söyleyen Thomalla, "Orada harika insanlar ve harika restoranlar var." şeklinde konuştu.

(Fanatik)