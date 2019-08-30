Son memur zammıyla milletvekillerine de bin TL zam yapıldı

30.08.2019 22:32

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından denetleme ve önerge verme hakları elinden alınan milletvekilleri memur zammından da yararlandı.

TBMM'deki vekiller, son memur zammıyla da ayda fazladan yaklaşık bin lira daha kazanacak.

MAAŞLAR 24 BİN TL' YE ÇIKARILDI

Şu an için aylık 23 bin lira kazanan milletvekilleri, ocak ayında gelecek yüzde 4 memur zammıyla birlikte 24 bin lira alacak.

Öte yandan genel toplamda bir vekile yılda 293 bin 652 TL maaş ödemesi yapılırken bir yıl boyunca da Meclis'teki 600 milletvekiline 176 milyon lira fazla maaş ödenecek.