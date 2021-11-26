Son dakikada yıkıldık! Fenerbahçe, Olympiakos mağlubiyetiyle Avrupa Ligi'ne veda etti
UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Temsilcimiz son dakikada yediği golle Avrupa Ligi'ne veda etti. Grubu Antwerp'in önünde 3. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
Olympiakos deplasmanına 3 puan parolasıyla giden Fenerbahçe, Yunanistan'dan istediğini alamadı. Temsilcimiz, Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı 90. dakikada yediği golle 1-0 kaybetti ve Avrupa Ligi'ne veda etti.
FENERBAHÇE, 3. SIRADA KALDI
Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda girdiği net pozisyonlardan gol çıkaramadı. Mücadelenin ikinci yarısı daha dengeli bir oyun olurken iki takım da oyun kurmakta zorlandı. 90. dakikada Tiquinho'nun golüne engel olamayan temsilcimiz sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve Avrupa Ligi defterini kapattı. Grubu Antwerp'in önünde 3. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
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