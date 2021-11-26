Son dakikada yıkıldık! Fenerbahçe, Olympiakos mağlubiyetiyle Avrupa Ligi'ne veda etti

Olympiakos deplasmanına 3 puan parolasıyla giden Fenerbahçe, Yunanistan'dan istediğini alamadı. Temsilcimiz, Yunanistan'da oynanan karşılaşmayı 90. dakikada yediği golle 1-0 kaybetti ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

FENERBAHÇE, 3. SIRADA KALDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarıda girdiği net pozisyonlardan gol çıkaramadı. Mücadelenin ikinci yarısı daha dengeli bir oyun olurken iki takım da oyun kurmakta zorlandı. 90. dakikada Tiquinho'nun golüne engel olamayan temsilcimiz sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve Avrupa Ligi defterini kapattı. Grubu Antwerp'in önünde 3. bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, Avrupa'da yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

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