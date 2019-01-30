Ziraat Türkiye Kupasında Eşleşmeler Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor'un temsilcileri katıldı.
Eşleşmeler şu şekilde:
Galatasaray - Hatayspor
Malatyaspor - Göztepe
Trabzonspor - Ümraniyespor
Akhisarspor - Kasımpaşa
Yarı final:
Galatasaray - Hatayspor/ Malatyaspor - Göztepe
Trabzonspor - Ümraniyespor/ Akhisarspor - Kasımpaşa
MAÇ FİKSTÜRÜ ŞU ŞEKİLDE:
Çeyrek Final 1. Maç: 5-6-7 Şubat
Çeyrek Final 2. Maç: 26-27-28 Şubat
Yarı Final 1. Maç: 2-3-4 Nisan
Yarı Final 2. Maç: 23-24-25 Nisan
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HATAYSPOR LİDERİ ELEDİ SİMDİ İKİNCİDE BAKALIM HATAYSPOR CİMBOMA BOM YAPABİLECEK MİCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gs hatayı eler,malatya da göztepeyi eler.trabzon ümraniyeyi eler,kasımpaşa da akhisarı eler.yarı fina eşleşmeleri gs-malatya,ts k.paşa olur.gs malatyayı ts paşayı eler finalde gs ts karşılaşır.Tabiki finallerin takımı gs kupayı alırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HİLE VAR GİBİ GELİYOR. OLAN YİNE ANADOLU TAKIMLARINA OLUYOR.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Trabzon herkese yaslar kupayı alır. Dağılın ulen...Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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başakşehirin yedekleri ile galatasarayın yedeklerini bir tutma (drjohnfire)....Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır