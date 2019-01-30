Ziraat Türkiye Kupasında Eşleşmeler Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor'un temsilcileri katıldı.

Eşleşmeler şu şekilde:

Galatasaray - Hatayspor

Malatyaspor - Göztepe

Trabzonspor - Ümraniyespor

Akhisarspor - Kasımpaşa

Yarı final:

Galatasaray - Hatayspor/ Malatyaspor - Göztepe

Trabzonspor - Ümraniyespor/ Akhisarspor - Kasımpaşa

MAÇ FİKSTÜRÜ ŞU ŞEKİLDE:

Çeyrek Final 1. Maç: 5-6-7 Şubat

Çeyrek Final 2. Maç: 26-27-28 Şubat

Yarı Final 1. Maç: 2-3-4 Nisan

Yarı Final 2. Maç: 23-24-25 Nisan

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YORUMLAR (46)

  • CAN CANNNNNNNN:
    HATAYSPOR LİDERİ ELEDİ SİMDİ İKİNCİDE BAKALIM HATAYSPOR CİMBOMA BOM YAPABİLECEK Mİ
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  • ASLAN DENİZ:
    gs hatayı eler,malatya da göztepeyi eler.trabzon ümraniyeyi eler,kasımpaşa da akhisarı eler.yarı fina eşleşmeleri gs-malatya,ts k.paşa olur.gs malatyayı ts paşayı eler finalde gs ts karşılaşır.Tabiki finallerin takımı gs kupayı alır
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