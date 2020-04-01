SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı - Ekonomi
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı

Son dakika: VakıfBank, koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağış yaptı.

01.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:08
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı

VakıfBank, dünyayı saran koronavirüs pandemisi ile mücadele amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından"Biz bize yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı.

İnsanlığın faydasına güzel işler yapmanın ve hayırda yarışmanın Anadolu geleneği olduğunu kaydeden VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütülen salgınla mücadelede başarılı olacağımıza yürekten inanıyoruz. Bankamız köklerindeki kültür de bize darda kalana el uzatmayı öğütlüyor. VakıfBank Ailesi adına yaptığımız bu bağışın yanı sıra tüm çalışma arkadaşlarımı da kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Bugüne kadar her türlü zorluğa karşı kendi gücümüzle direndik. Bugün de 'Biz bize yeteriz' diyerek 83 milyonun omuz omuza vereceğine yürekten inanıyorum" dedi.

"DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bu dönemde bankacılık faaliyetleriyle de Türkiye'nin yanındaki güç olduklarını belirten Üstünsalih, seferberlik ruhuyla hareket ettiklerini belirtti. "Salgının ekonomideki sınırlı etkilerini bertaraf etmek için üstlendiğimiz sorumluluğu yerine getiriyoruz" diyen Üstünsalih, "Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın öncülüğünde başta kamu bankaları olmak üzere finans sektörü olarak büyük bir mücadele veriyoruz. İstihdamın korunması, halkımızın dara düşmemesi için her gün yeni bir paketle milli ekonomiye güç veriyoruz. Salgınla mücadelede tüm benliğimizle devletimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"BUGÜN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ"

Milli Dayanışma Kampanyasına herkesi gücü oranında katkıda bulunmaya davet eden Abdi Serdar Üstünsalih, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Bu zor günleri atlattığımızda hayatımıza kaldığımız yerden devam edebilmek için bugün üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu vesileyle başta doktorlarımız ve sağlık sektörü çalışanlarımız olmak üzere, salgınla mücadele eden, hayatın devamını sağlayan finans sektörüne, emniyet güçlerimize, basın mensuplarımıza, gıda sektörü çalışanlarına, memurlarımıza, işçilerimize, esnafımıza, üreticilerimize, çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı

Haberin Videosu:

Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak? Ekonomi
2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak?
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor Ekonomi
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Ekonomi
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı Ekonomi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Türk otomotiv devi, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Ekonomi
Türk otomotiv devi, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Ekonomi
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Hazineye ait tarım arazilerinin kiraları 6 ay ertelendi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
İş Bankası Grubu'ndan kamu hastanelerine 10 milyon liralık kaynak
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
TMSF, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
TMSF, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyon TL bağışlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Çin, koronavirüse yakalanan hastalar için kişi başı ortalama 2 bin 400 dolar harcıyor
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Son Dakika: 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6 bin 219 ilave atama gerçekleştirilecek
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a koronavirüs tavsiyesi: Tüm ailelere aylık 2 bin lira ödeme yapılmalı
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Paraları 100 derecede kaynatan Ordulu esnaftan koronavirüse karşı Karedeniz usulü çözüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kalben Guido Senia Hazar Ergüçlü Fahrettin Koca
Spor Falcao Ali Koç Tamer Tuna Bülent Uygun Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:08:56. #1.15#
title