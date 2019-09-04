Son Dakika: VakıfBank ihtiyaç kredisi faiz oranını tekrar düşürdü

04.09.2019 12:36

Geçen günlerde hem konut hem de ihtiyaç kredilerinde indirim yapan VakıfBank, ihtiyaç kredilerinde bir kez daha indirime gitti. Maaş müşterileri için ihtiyaç kredisi faizini 60 ay vadeye kadar yüzde 1,49'dan yüzde 1,45'e düşüren VakıfBank, diğer müşteriler için ise 60 ay vadeli kredi faiz oranını yüzde 1,59'dan yüzde 1,55'e indirdi.

"TÜRKİYE BİLANÇOSUNA KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Merkez Bankası'nın politika faiz oranlarında 425 baz puan indirime gitmesinin ardından borçlanma maliyetlerinde yaşanan düşüşü müşterilere yansıtmaya devam ettiklerini belirtti.

Bu kapsamda ekonomik verilerde yaşanan iyileşmeleri de göz önüne alarak bu kampanyayı planladıklarını ifade eden Üstünsalih, "Kısa bir süre önce konut kredisi ve bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da önemli bir indirime gitmiştik. Bu olumlu havanın milli ekonomimize de hızlı ve etkin katkılarda bulunacağına inanıyorum. VakıfBank olarak Türkiye bilançosuna azami katkıda bulunmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

KREDİ TAHSİS ÜCRETİ YÜZDE 0,5 OLDU

Açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak kampanya kapsamında kredi tahsis ücreti yüzde 0,5 olurken, bu ücret üzerinden yüzde 5 de Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) alınacak.

DAHA ÖNCE DE İNDİRİM YAPMIŞTI

VakıfBank, konut kredisi aylık faiz oranını 500 bin TL ye kadar yüzde 0,99'a, bireysel ihtiyaç kredisi aylık faiz oranını ise VakıfBank maaş müşterileri için yüzde 1,49'a, diğer müşteriler için yüzde 1,59'a çekmişti. Banka, ayrıca konut projelerindeki faiz oranını,kampanyaya katılacak konut projeleri için aylık yüzde 0,79'a indirmişti.