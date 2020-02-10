: Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Marmaray zammına ilişkin açıklama: İBB tarafından uygulanmaktadır

10.02.2020 13:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:26

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammın ardından Marmaray ücretlerine de zam yansıtıldı. Marmaray'a yapılan zammın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya dair bir açıklama geldi. Açıklamada, yapılan zammın İBB'den kaynaklı olduğu belirtildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Marmaray'a yüzde 35 oranında zam haberleri üzerine, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. İstanbul'da şehir içi toplu ulaşım ücret tarifeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararları doğrultusunda yürütülmektedir.

"İBB TARAFINDAN UYGULANMIŞTIR"

İBB Başkanlığındaki UKOME tarafından bugün itibariyle geçerli olmak üzere İstanbul'da tüm şehir içi toplu ulaşım hizmetlerine yüzde 35 oranında zam kararı alınmıştır. Söz konusu karar çerçevesinde ortak kart kullanılan İETT otobüsleri, metro hatları, tramvaylar ve Marmaray'da yüzde 35 oranındaki zam, İBB tarafından uygulanmıştır.

Görüldüğü üzere Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleşen Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında elektronik bilet ücret tarifelerine yüzde 35 zam kararı alındı. İBB'nin kararı onaylamasıyla zamlı tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Söz konusu gelişme sonrası Marmaray ücretlerine de yüzde 35'lik zam yansıtıldı. Zam sonrası Marmaray'da 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2,60 TL'den 3,5 TL'ye yükseltildi. 1 - 43 istasyon arası geçiş 7,75 TL oldu.

Marmaray'daki yeni ücret tarifesi şu şekilde:

- 1-7 durak: 3,5 TL

- 8-14 durak: 4,5 TL

- 15-21 durak: 5,2 TL

- 22-28 durak: 6 TL

- 29-35 durak: 7 TL

- 36-43 durak: 7,75 TL

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