Son dakika! UEFA, Trabzonspor'un UEFA katılım gelirinin yarısına el koyacak
Son dakika! UEFA, Trabzonspor'un gelecek sezon Avrupa kupalarında oynamasına onay vermişti. Ancak UEFA, Trabzonspor'un bu sezonki UEFA katılım gelirinin yüzde ellisine el koyduğunu açıkladı.
beIN Sports'un son dakika geçtiği habere göre; UEFA, Trabzonspor'un bu sezonki UEFA katılım gelirinin yüzde ellisine el koyduğunu açıkladı.
AĞAOĞLU'NDAN UEFA AÇIKLAMASI
Trabzonspor, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak. A Spor'a konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bir şartları var. 15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayız" dedi.
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