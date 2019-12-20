Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası
Son dakika: UEFA, Medipol Başakşehir'e asker selamı nedeniyle kınama cezası verdi.
UEFA, asker selamı nedeniyle Medipol Başakşehir Kulübü'ne kınama cezası verdi. CNN TÜRK'e bağlanan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.
4 OYUNCU ASKER SELAMI VERMİŞTİ
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca ve Azubuike Mehmetçik'e destek amacıyla asker selamı vermişti.
A MİLLİ TAKIMIMIZA CEZA VERİLMEMİŞTİ
Bilindiği üzere A Milli Takımımızda oyuncular, Fransa maçında Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra asker selamı vermiş ve bu nedenle A Milli Takımımız hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ancak UEFA, milli takımımıza ceza vermemişti.
Haber Videosu: Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası
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eufa isabeli bi karar vermiş askere gideceh olan hadi şırnağa dağaCevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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İşte bir vatan haini konuştu ulan hain hepimiz ermeniyiz diyenleri alkışladınız asker selamı veren sporcu mehmetçiklerimize laf soktunuz ulan size inat hepimiz mehmetiz mehmetçiğiz .............1 Yayından Kaldır
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Sen niraaaa :))) lauk2 Yayından Kaldır