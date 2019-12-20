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Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

Son dakika: UEFA, Medipol Başakşehir'e asker selamı nedeniyle kınama cezası verdi.

20.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:46
Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası

UEFA, asker selamı nedeniyle Medipol Kulübü'ne kınama cezası verdi. CNN TÜRK'e bağlanan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Biz kınanacak bir şey yapmadık. Bununla ilgili savunmamızı Tahkim'e vereceğiz" dedi.

4 OYUNCU ASKER SELAMI VERMİŞTİ

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçta İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca ve Azubuike Mehmetçik'e destek amacıyla asker selamı vermişti.

A MİLLİ TAKIMIMIZA CEZA VERİLMEMİŞTİ

Bilindiği üzere A Milli Takımımızda oyuncular, Fransa maçında Kaan Ayhan'ın attığı golden sonra asker selamı vermiş ve bu nedenle A Milli Takımımız hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ancak UEFA, milli takımımıza ceza vermemişti.


Haber Videosu

: Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası
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HABER YORUMLARI (3)

  • DAYI AMA ANKARADA DEĞİL:
    İşte bir vatan haini konuştu ulan hain hepimiz ermeniyiz diyenleri alkışladınız asker selamı veren sporcu mehmetçiklerimize laf soktunuz ulan size inat hepimiz mehmetiz mehmetçiğiz .............
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