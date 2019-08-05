Son Dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un yeni rakibi belli oldu
Son dakika! UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un bir üst tura çıkmaları halinde play-off turunda rakipleri belli oldu. Trabzonspor, Universitatea Craiova-AEK galibiyle karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Partizan'ı geçmesi halinde Molde-Aris eşleşmesinin kazananı ile oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması öncesinde play-off turu kura çekimi yapılıyor. Kura çekimi TSİ 14.30'da başladı. Öncelikle 3. eleme turunu geçmesi gereken Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, çekilişe Temel Yol'dan seribaşı olarak katıldı.
Trabzonspor, Sparta Prag'ı elemesi halinde Universitatea Craiova-AEK galibiyle karşılaşacak. Diğer temsilcimiz Yeni Malatyaspor ise Partizan'ı geçerse Molde-Aris eşleşmesinin galibiyetle oynayacak.
TEMSİLCİLERİMİZİ RAKİPLERİ
Trabzonspor, Sparta Prag (Çekya), Yeni Malatyaspor ise Partizan (Sırbistan) ile 3. eleme turunda karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.
Şampiyonlar yolu:
M. Tel-Aviv-Suduva/ GNK Dinamo-Ferencváros
Crvena zvezda-Kopenhag/ Riga-HJK
CFR Cluj-Celtic/ Sheriff-AIK
Ararat-Saburtalo/ Dudelange-Kalju
Ludogorets-TNS/ Maribor-Rosenborg
Sutjeska-Linfield/ APOEL-Karadağ
Slovan Bratislava-Dundalk/ PAOK-Ajax
Astana-Valletta/ Sarajevo-BATE