: Son Dakika: Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri, asgari ücret zammını protesto edip basın toplantısından ayrıldı

26.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:44

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için son kez Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda toplandı. Komisyondan çıkan karar doğrultusunda, yeni yılda asgari ücret brüt 2.943 lira net 2.324 lira olarak belirlendi. Belirlenen rakama itiraz eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İşçi kesimi olarak rakamı kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Karara muhalefet ediyoruz. Bu rakama bir işçi değil 30 gün, 10 gün bile geçinemez" diyerek asgari ücretin açıklandığı basın toplantısını terk etti.

TÜRK-İŞ TARAFINDAN 2578 LİRA TALEP EDİLİYORDU

Türk-İş bu yıl, Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip, ortak bir rakam açıklama kararı almıştı. Buna göre sendikaların asgari ücret talebi 2578 lira olarak belirlenmişti. Türk-İş Genel Sekreteri Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti. Bu karar doğrultusunda, TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat açıklanan rakama itiraz ederek salonu terk etti.

AGİ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

2020 yılı için asgari ücret teklifi bekar bir işçi için brüt 2.943 net 2.324 TL olarak açıklandı. Böylece asgari ücrete net yüzde 15.04 zam yapılmış oldu. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından asgari geçim indirimi tutarları da belli oldu.

2020 AGİ tablosu ücretleri:

- Bekar 220,68 TL

- Evli, eşi çalışmayan, 264,82 TL

- Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL

- Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL

- Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL

- Evli, eşi çalışan 220,68 TL

- Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL

- Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL

- Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL

- Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL

- Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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