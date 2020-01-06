Son Dakika transferi: Trabzonspor'dan Talisca'ya yeni rakam...

06.01.2020 12:47 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:47

Trabzonspor'da devre arasında transferinde hareketli saatler yaşanıyor Badou Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiralayan Trabzonspor yönetimi, 10 numara Todor Nedelev'i de renklerine katmak üzere. Ülkesinde Botev Plovdiv'de forma giyen Bulgar futbolcunun Trabzon'u ve Trabzonspor'u daha yakından tanımak için bordo-mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan birkaç gün süre istediği öğrenildi.



YÖNETİM SADECE KİRALAMA SEÇENEĞİNE SICAK BAKMIYOR



Bulgar ekibinin geçen sezon sözleşmesini 2021 Haziran sonuna kadar kadar uzattığı Nedelev'i Alexander Sörloth ve Badou Ndiaye transferlerinde olduğu gibi satınalma opsiyonuyla renklerine bağlamak isteyen Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Botev Plovdiv'den gelecek 'sadece kiralayabilirsiniz' teklifine sıcak bakmayacağı öğrenildi.



HÜSEYİN ÇİMŞİR, BULGAR OYUNCUNUN MUTLAKA ALINMASINI İSTİYOR



Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir'in Nedelev'i mutlaka istediğini ifade etmesinin ardından yönetimin Bulgar kulübünü ikna etmek için yoğun bir mesai harcaması bekleniyor..



ANDERSON TALISCA'YA ÖNERİLEN 6 AYLIK RAKAMA ZAM YAPILDI



Bu arada Todor Nedelev transferini bitirmek üzere olan yönetim, Talisca ile de bağlarını koparmadı. Bilindiği gibi Talisca'nın menajerini bilindiği üzere İstanbul'a davet eden bordo-mavili yönetim, Brezilyalı oyuncu için 6 aylık kiralama bedeli olarak 1.1 milyon Euro teklif etmişti. Asist Analiz'in haberine göre; Talisca'nın Trabzonspor'un verdiği rakamı az bulması üzerine yönetim Talisca'ya 1,5 milyon Euro önerecek.



NEDVELEV VE TALISCA KONUSU YARIN NETLİK KAZANACAK



Devre arası transfer döneminin start almasıyla birlikte hem Nedelev hem de Talisca konusunda çok ciddi adımlar atan Karadeniz ekibi için kritik gün yarın. Bordo-mavililer kurulan temasların ardından yarın hem Talisca hem de Nedelev transferlerinden birinin netlik kazanmasını bekliyor.



BORDO-MAVİLİLER 2 TRANSFER DAHA YAPACAK



Trabzonspor yönetimi Ndiaye transferinin ardından, Todor Nedelev ve Anderson Talisca'dan birini daha renklerine kattıktan sonra iki yabancı tranferi daha yapacak.



BİR STOPER VE BİR DE KANAT OYUNCUSU TAKIMA KAZANDIRILACAK



Hüseyin hocanın raporuna göre hareket eden Karadeniz ekibinin yönetimi, bir stoper ve bir de kanat oyuncusu daha alarak ara transfere nokta koyacak.



