Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupasında Ümraniyespor ile 0-0 Berabere Kaldı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Şenol Güneş Spor Kompleksinde Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Mücadelenin rövanşı 26 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.
ARDA İLK KEZ 11'DE
Trabzonspor'da ligde oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasında Uğurcan'ın sakatlanmasının ardından teknik direktör Ünal Karaman Ümraniyespor karşısında 18 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut'a forma şansı tanıdı.
TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Trabzonsporlu taraftarlar, Ümraniyespor maçına beklenen ilgiyi göstermedi. Karşılaşmanın hafta içerisinde geç saatte olmasının da etkisiyle Medical Park Stadyumu'nun tribünlerinin bu maçta önemli bölümünün boş olduğu görüldü.
YORUMLAR (1)
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Tv den maçı izleyenler dikkat ettinizmi macta sunuculuk yapanlardan bi tanesi hep hakeme attı tuttu maçı yönetemiyo diye ümraniye sporlu oyuncuya kırmızı verilecekti deyip durdu mac sonuna kadar papağan gibi tekrar edip durdu adamları 10 kişi kalıp trabzonun yenmesini istiyordu ama olmadı yazıkkk o sunucuya keşke hakem o olsaydıCevap Yaz Yayından Kaldır