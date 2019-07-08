Trabzonspor, Donisi Avdijaj'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Donis Avdijaj ile 1+3 yıllık sözleşme imzalandığını ve oyuncuya bu sezon 274 bin euro garanti ücret verileceğini açıkladı.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Donisi Avdijaj arasında, üç yılı opsiyonlu olmak üzere dört yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 sezonu için 274.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması durumunda ise oyuncuya;

MENAJERLİK BEDELİ ÖDENMEYECEK

2020/21 opsiyon sezonu için 375.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret, 2022/23 opsiyon sezonu için 500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedeli ödenmeyecektir.