Trabzonspor, Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi!
Trabzonspor, Crystal Palace forması giyen Alexander Sörloth'un transferi için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."
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