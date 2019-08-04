Trabzonspor, Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Crystal Palace forması giyen Alexander Sörloth'un transferi için görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

4.08.2019 13:26
Trabzonspor, Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi!

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

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