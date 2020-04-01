Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayı ihracatında bir düşme olacağını belirterek, "Yarın açıklayacağız, yüzde 17'lerde olacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün ekonomiye etkilerini değerlendiren Pekcan, Mart ayı ihracatında gerileme görüleceğini belirten Pekcan, "Yüzde 17'lerde olacak" dedi.

Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

Virüsün dünyada küresel ekonomiye etkisine bakmak lazım. İnsan hayatı kadar ekonomiye de etkileri oldu. Pandemiyi kontrol altına almadan tam etkisini göremeyeceğiz. IMF Başkanı 2009 krizinden daha büyük olduğunu söyledi. Avrupa Merkez Başkanı, AB'nin büyümesini revize etti.

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