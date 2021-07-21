Son Dakika: Temsilcimiz G.Saray'ın PSV karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim büyük sürpriz yaptı
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Son Dakika: Temsilcimiz G.Saray'ın PSV karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim büyük sürpriz yaptı

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV deplasmanına çıkacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu. Bu mücadelede Muslera, Alpaslan, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Arda, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Sekidika, Babel forma giyecek. Falcao, Feghouli, Mostafa gibi isimler yedekte.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den canlı yayımlanacak.

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve koronavirüs testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak.

PSV İLE 7. RANDEVU

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı.

Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.

Galatasaray: Muslera, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Alpaslan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda, Kerem, Sekidika, Babel

PSV: Drommel, Silva, Boscagli, Max, Mwene, Sangare, van Ginkel, Madueke, Vertessen, Götze, Zahavi

FALCAO, MOHAMED VE FEGHOULİ YEDEK

Galatasaray'ın yedekleri: Fatih, Falcao, Mostafa, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Atalay, Ozornwafor, Barış Alper, Yunus, Ali Yavuz, Feghouli.

Son Dakika: Temsilcimiz G.Saray'ın PSV karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim büyük sürpriz yaptı
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Son Dakika: Temsilcimiz G.Saray'ın PSV karşısındaki ilk 11'i belli oldu! Terim büyük sürpriz yaptı - Haberler Spor
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