Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı
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Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nca muafiyet kapsamında olan işveren ve çalışanların manuel doldurdukları çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresi bir kez daha uzatıldı. Belgeler 12 Mayıs gün sonuna kadar geçerli olacak.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması"konulu genelge gönderdi. Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlileri tespit edilerek duyurulduğu bildirildi.

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf işyerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden "çalışma izin belgesi" veya manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri yetkilisince imzalanıp onaylanan "çalışma izni görev belgesi formunu" alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği hatırlatıldı.

12 MAYIS GÜN SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Genelgede, tam kapanma sürecinde muafiyet tanınan sektör çalışanlarına yönelik e-başvuru sistemi üzerinden bugün itibariyle 9.5 milyona yakın başvuru neticelendirildiği ve muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği belirtildi.

Genelgede, Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda; sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için Ek'te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan "çalışma izni görev belgesi formunun" geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00'e kadar uzatıldığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE UZATILMIŞTI

İçişleri Bakanlığı daha önce gönderdiği genelge ile söz konusu belgelerin geçerlilik süresinin 7 Mayıs saat 24.00 kadar uzatıldığını duyurmuştu. Alınan yeni kararla belgelerin geçerlilik süresi bitmeden bir kez daha uzatılmış oldu.

Son Dakika: Tam kapanmada manuel doldurulan izin belgelerinin geçerlilik süresi uzatıldı
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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (5)
ALİ OKSUZ: neden geçersiz dediniz? sonra neden uzattınız? bi işiniz de düzgün olsun be kardeşim, kim veriyor bu kararları 10 yaşında çocuk mu?
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BİLAL UZUNOĞLU: ben ömründe bu kadar gereksiz bu kadar boş şey görmedim lan bu mu tam kapanma millet dışarıda geziyor ya
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MURTAZA SEVİMLİ : :))) tam kapanma öylemi uzatın uzatın bayramı da kapsasın bayramda çalışsın millet milleti kandırın kapattık diye millet dışarıda kimse kapanmadı bu belgeyi uydurdunuz elini kolunu sallayan bu belgeyi aldı eline çıktı sokaklar da madem bir formül buldunuz onu bile beceremediniz...
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