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Son Dakika: Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira daha eklendi

Son dakika: TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü'nün takım harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.

23.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:07
Son Dakika: Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira daha eklendi

TFF Tahkim Kurulu, Kulübü'nün itirazı sonucu harcama limitini olumsuz etkileyen 16 milyon TL'lik kısmın, harcama limitine eklenmesine oy birliği ile karar verdi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 17.01.2020 tarihli 2020-04 E. 2020-03 K sayılı kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 21.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan alınan yazı cevabının da değerlendirilmesi ile yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16.000.000 TL'lik kısmının, gerekçesi kararda açıklanacağı üzere harcama limitine eklenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.


Haber Videosu

: Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira daha eklendi
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