Son Dakika: Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos çarşamba günü gerçekleştirilecek Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig fikstür çekiminin 26 Ağustos çarşamba günü yapılacağını duyurdu. Riva'da gerçekleştirilecek kura çrkimi saat 21.00'de başlayacak.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 11 Eylül'de start alacak ligin fikstür çekim tarihi belli oldu. Buna göre Riva'da yapılacak kura çekimi 26 Ağustos çarşamba günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

Öte yandan, TFF 1. Lig'in fikstür çekimi de 27 Ağustos perşembe günü saat 21.00'de yapılacak.

Konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yapan Türkiye Futbol Federasyonu, şu ifadelere yer verdi;

"2020-2021 Sezonu Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstür çekimi tarihleri belirlendi.

Buna göre; Süper Lig fikstür çekimi 26 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 27 Ağustos Perşembe günü yine saat 21.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşecek.

Fikstür çekim törenleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak."