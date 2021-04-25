Dünya Ralli Şampiyonası üçüncü yarışını Sebastien Ogier kazandı
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Dünya Ralli Şampiyonası üçüncü yarışını Sebastien Ogier kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası üçüncü yarışını Sebastien Ogier kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü yarışını Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü yarışını Red Bull sporcusu Sebastien Ogier kazandı.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2021 sezonunun üçüncü yarışının heyecanı Hırvatistan'da yaşandı. Tarihinde ilk kez Dünya Ralli Şampiyonası takvimine dahil olan Hırvatistan Rallisi 20 etap üzerinden koşulurken yarışa Red Bull sporcuları damga vurdu. Sezona Monte-Carlo'daki birincilikle başlayan Sebastien Ogier, ikinci zaferine Hırvatistan'da ulaştı. Hırvatistan'daki yarışı toplamda 2 saat 51 dakika 22.9 saniyede tamamlayan Ogier'yi diğer Red Bull sporcuları Elfyn Evans ve Thierry Neuville takip etti.

Hırvatistan Rallisi'nde podyumun en üst basamağına çıkan Ogier, bu sonuçla kariyerinin 51. zaferine ulaşırken üç yarış sonunda pilotlar sıralamasında liderliği elde etti.

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin dördüncü yarışı 20-23 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleştirilecek.

-İHA-

Dünya Ralli Şampiyonası üçüncü yarışını Sebastien Ogier kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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