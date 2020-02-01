Son Dakika: Shane Larkin, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı

01.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:09

Anadolu Efes'in süper yıldızı Shane Larkin, Türk Milli Takımı için oynayacağını duyurdu.

İşte Shane Larkin'in yaptığı açıklama;

"Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum"

HİDAYET TÜRKOĞLU: BİZİ İYİ YERLERE TAŞIR

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu, Larkin'in milli takımda oynamasıyla ilgili olarak, "Böyle başarılı bir basketbolcuyu Milli Takımımız'da da görmek isteriz. Milli Takımı da gayet iyi yere taşır. Gerek ben, gerekse ekibim Larkin ve menajeriyle girişimlerde bulunduk. En kısa sürede görüşeceğiz. Bu görüşme de olumlu giderse Larkin'i milli forma ile görürüz" ifadelerini kullanmıştı. Türkoğlu ayrıca, daha önce bu konudaki son kararın Ufuk Sarıca da olduğunu belirtmiş, Sarıca da Larkin'in takıma katılmasına sıcak baktığını ifade etmişti.

"ŞUBAT AYINDAKİ MAÇLARA YETİŞMESİNİ UMUYORUM"

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Larkin'in A Milli Takımı tercih etmesi hakkında, "Larkin, Anadolu Efes'teki performansıyla zaten tüm ülkenin saygısını kazandı ve artık ay-yıldızlı formayı da giydiği için herkesin bakış açısı daha da farklı olacak. Larkin'e teşekkür ediyorum. Larkin'in evrakları zaten ilgili bakanlıkta ve inanıyorum ki bu süreç en kısa sürede tamamlanacak. Larkin'in Şubat ayındaki maçlara yetişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GEREĞİNİ YAPARIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili, "Shane Larkin için vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketçiyi milli takımımızda da görmek isteriz" açıklamasını yapmış; Larkin'den ise,"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benimle ilgili nazik düşünceleri için teşekkür ederim" şeklinde bir cevap gelmişti.

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