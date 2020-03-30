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Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek

Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlar için zorunluluk haline getirilen 'Seyahat İzin Belgesi' artık e-Devlet'ten alınabilecek.

30.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:05
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek

Şehirler arası otobüs ve uçak yolculuğu yapacak vatandaşlar için Seyahat İzin Belgesi dönemi geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Belgeyi almak isteyenler kaymakamlıklara başvuruyordu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamada, bu belgenin artık e-Devlet'ten alınabileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Son Dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek

KİMLER SEYAHAT İZİN BELGESİNE BAŞVURABİLİR?

- Tedavi ihityaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen,

- Birinci derece yakınların vefat eden veya ağır hastalığı olan,

- Son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayanlar.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

1- e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor.

2- Başvaru, Seyahat İzin Kurulu'na iletiliyor ve Kurul tarafından değerlendirilmeye alınıyor.

3- Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya "Başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS'le bildirim yapılıyor.

4- Başvurusu kabul edilenler, otogar veya hava alanlarında oluşturulan başvuru masalarından T.C. kimlik numarası ile doğrulama yaptıktan sonra kabul ediliyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NEDİR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcuların toplu ulaşım araçları ile şehir değiştirmesi şehirler arası seyahat izin belgesine bağlandı. Bu belge olmadan otobüs veya uçakla seyahat eden yolculara ya da şirkete ceza kesiliyor.

Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek

Haberin Videosu:

Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

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