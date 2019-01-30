Son Dakika! Şenol Güneş: Quaresma ve Tolgay Arslan Takımdan Ayrılıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Güneş " Quaresma ve Tolgay Arslan ayrılıyor. Vida kaldı. Benim bildiğim bu. Olmadı. Alper Potuk'un maaşı bize uysa alırız ama ekonomik olarak uyması lazım." dedi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tolgay'ın anlaşması olmuş. Ben Şener ve Alper'in ikisini de tercih ederim ama oyuncuların anlaşmaları var. Adem'den daha fazla katkı bekliyorum. Beklediğimin altında şu anda. Dorukhan'ı, Atiba ve Oğuzhan'un önünde görüyorum şu anda. Adriano'ya bu seneye kadar kefil olurdum ama şimdi bilmiyorum."

"QUARESMA İLE TOKALAŞTIK, OYUNCU KARARINI VERMİŞ"

Quaresma gelip benimle konuşmadı. Benim bildiğim ailesini göndermiş. Son ana kadar acaba kalır mı, kalmaz mı bilmiyordum. Tokalaştık, oyuncu kararını vermiş. Diagne'yi herkes ister. Fenerbahçe'nin aldığı Moses de iyi bir oyuncu. Ama o paraları verebilecek olsam zaten elimdekileri bırakmam. Serdar Aziz'in bize maliyeti kaç para, ona bakmak lazım. O para olsa Marcelo'yu bırakmazdık."