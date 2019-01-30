Son Dakika! Şenol Güneş: Quaresma ve Tolgay Arslan Takımdan Ayrılıyor
Son dakika! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Ricardo Quaresma ve Tolgay Arslan takımdan ayrılıyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Güneş " Quaresma ve Tolgay Arslan ayrılıyor. Vida kaldı. Benim bildiğim bu. Olmadı. Alper Potuk'un maaşı bize uysa alırız ama ekonomik olarak uyması lazım." dedi.
Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Tolgay'ın anlaşması olmuş. Ben Şener ve Alper'in ikisini de tercih ederim ama oyuncuların anlaşmaları var. Adem'den daha fazla katkı bekliyorum. Beklediğimin altında şu anda. Dorukhan'ı, Atiba ve Oğuzhan'un önünde görüyorum şu anda. Adriano'ya bu seneye kadar kefil olurdum ama şimdi bilmiyorum."
"QUARESMA İLE TOKALAŞTIK, OYUNCU KARARINI VERMİŞ"
Quaresma gelip benimle konuşmadı. Benim bildiğim ailesini göndermiş. Son ana kadar acaba kalır mı, kalmaz mı bilmiyordum. Tokalaştık, oyuncu kararını vermiş. Diagne'yi herkes ister. Fenerbahçe'nin aldığı Moses de iyi bir oyuncu. Ama o paraları verebilecek olsam zaten elimdekileri bırakmam. Serdar Aziz'in bize maliyeti kaç para, ona bakmak lazım. O para olsa Marcelo'yu bırakmazdık."
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BJK TARAFTARI GS LİLERE BAKINDA BİRAZ ÖRNEK ALIN . TÜRKİYENİN EN İYİ TARAFTARI AÇIK ARA GS TARAFTARIDIR . TEPKİSİZ KALMIYOR ADAMLAR . KULÜPLERİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYORLAR . SİZLER ÖLMÜŞSÜNÜZ RESMEN SANKİ KULÜBÜ FİKO İLE ŞENOL KURDU TESLİM ETMİŞSİNİZ ANAHTARLARI . BİRAZ KULÜBÜNÜZE SAHİP ÇIKIN .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Allah belanı versin fikret orman.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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basşkan fikret orman ve yönetime sormak lazım . . satılan topçulardan alınan astronomik paralar nereye uçtu . bir anda takım yüzde yüz küçülmeye gitti. bunda en büyük sorun başkanın paraları ne yaptığıdır. . . yazık beşiktaşa. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Kulübü bakkal a çevirdiler herkes istifa etsinCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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takımda bir değişiklik gerekiyordu. taliska ile başladı yaprak dökümü, o günden belliydi kadronun çok durmayacağıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır