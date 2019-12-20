: Son Dakika: Sendikaların asgari ücret teklifi 2.578 lira

20.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:47

Asgari Ücret Tespit Komsiyonu'nda işçileri temsil eden Türk-İş, bu yıl Hak-İş ve DİSK ile birlikte hareket edip ortak bir rakam açıklama kararı almıştı. Yetkili sendika Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ile birlikte 2020 için asgari ücret taleplerini ortak basın toplantısıyla açıkladı. Buna göre sendikalar, asgari ücretin en az 2 bin 578 lira olmasını talep etti. Yapılan ortak açıklamada, "Bu rakamdan geri adım atmayacağız" denildi.

TÜRK-İŞ, PAZARLIK BAŞLAMADAN 2.578 LİRA DEMİŞTİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette zam pazarlığı başlamadan önce, 2 bin 578 liranın altında bir miktarın pazarlığını yapmayacaklarını söylemişti.

MİLYONLARIN MAAŞ ZAMMI İÇİN BİR TOPLANTI DAHA YAPILACAK

Asgari ücret zammı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir toplantı daha yapacak. Bu toplantı sonrası alınan ortak kararla zam oranı belli olacak. Komisyon ilk toplantısını 2 Aralık'ta hükümet temsilcisi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirmişti. İkinci toplantı 10 Aralık'ta işçi temsilcisi olan Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilirken, üçüncü toplantı da işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yapıldı. Son toplantı ise yine Bakanlık'ta gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu.

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