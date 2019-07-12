S-400'lerin malzemeleri Ankara'ya gelmeye başladı

Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/ Ankara'ya intikali başladı.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ UÇAKTA İNİŞ YAPTI

Rusya'dan S-400 teslimatına ilişkin Mürted Üssü'ne gelen ilk uçağın ardından ikinci ve üçüncü uçakta Ankara'ya iniş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/ Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır."

Milli Savunma Bakanlığının ardından Savunma Sanayii Başkanlığından da bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"HAZIR OLDUKTAN SONRA KULLANIMA BAŞLANACAK"

"Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi Projesi kapsamında Başkanlığımız ile Rosoboronexport/Rusya Federasyonu arasında imzalanmış olan sözleşme kapsamında S-400 sistemi teslimatının ilk aşaması bugün Ankara'ya inen ilk uçakla başlatılmıştır. Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır."

"SÜREÇ SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

S-400'ler ilgili açıklama yapan bir diğer isim ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Çavuşoğlu, "S-400'ü zaten hep söylüyoruz, bitmiş bir anlaşma, süreç seyrinde devam ediyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok, süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek." dedi.

RUSYA: TESLİMATA BAŞLADIK

Rusya Askeri Federal Servisi ise "Türkiye'ye S-400 Füze Hava Savunma Sisteminin teslimatına başladık" açıklamasında bulundu.

ÜÇ PARTİ ŞEKLİNDE TESLİM EDİLECEK

Rus TASS haber ajansı, füze savunma sisteminin üç parti şeklinde teslim edileceğini bildiriyor. Türkiye'ye teslimatın ilk partisinin uçakla yapıldığı belirtilen haberde, "Kısa zamanda, S-400'ün ikinci partisinin teslimatı uçakla gerçekleştirilecek. 120'nin üzerinde füzeden oluşacak üçüncü parti ise deniz yoluyla ulaştırılacak" denildi.

TÜRK ASKERİ UZMANLAR EĞİTİM GÖRECEK

Haberdeki bir başka dikkat çeken detay, "Temmuz-Ağustos'ta yaklaşık 80 Türk askeri uzmanı S-400 ile ilgili aynı eğitim merkezinde eğitim görecek" bilgisi oldu. TASS, Türk uzmanların S-400'ün kullanımıyla ilgili Rusya'da daha önce eğitim aldığını da hatırlattı.

Daha önce yapılan açıklamalara göre S-400 teslimatının 5-6 ay sürebileceği belirtilmişti.