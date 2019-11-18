Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!

18.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 18.11.2019 13:05

Galatasaray'a Ryan Babel'den kötü haber geldi. EURO 2020 Elemeleri C Grubu son maçında Estonya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Hollanda'da Ryan Babel, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı. Deneyimli oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

ANDONE VE FALCAO DA SAKAT

Bilindiği üzere Galatasaray'da sakatlığı süren Florin Andone ilk yarıyı kapatmıştı. Radamel Falcao'nun ise tam dönüş tarihi bilinmiyor. Bu haber sonrası Teknik Direktör Fatih Terim'in Başakşehir maçında forvet hattında kimi oynatacağı merak konusu oldu.

Hollanda, C Grubu'nda 16 puanla lider Almanya'nın ardından 2. sırada yer alıyor.