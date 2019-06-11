Son dakika! Rusya: Türkiye'ye S-400 sevkiyatını Temmuz ayında planlıyoruz
Son dakika! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Yardımcısı Yuriy Uşakov, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının Temmuz ayında planlandığını ve tüm anlaşmaların vaktinde yerine getirileceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov, ABD Temsilciler Meclisi'nin S-400'leri alması halinde Türkiye'nin F-35 programından çıkartılması ve yaptırımların devreye girmesini öngören karar tasarısını onaylamasının ardından, savunma sistemlerinin sevkiyatının planlandığı gibi Temmuz ayında gerçekleştirileceğini ifade etti.
ANLAŞMADA SORUN YOK
Konuyla ilgili gazetecilerin yönelttiği bir soruyu yanıtlayan Uşakov, "Evet, planlandığı gibi gerçekleştirilecek" dedi.
Uşakov, "Rusya ile Türkiye arasında bu konuda gerçekleştirilen anlaşmalar vaktinde yerine getiriliyor, konuyla ilgili karşılıklı bir sorun yok" ifadesini kullandı.
Ünlü iş adamı mal varlığını temizlikçiye bırakınca kızı isyan etti: Yaşamak için para istediğimde bile vermiyor
Sokak ortasında darp edilen taksici yaşadıklarını anlattı: Kadın ile aramızda herhangi bir sohbet geçmedi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi