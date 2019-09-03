RTÜK Başkanı: Netflix'ten lisans ve izin başvurusu aldık

03.09.2019 13:41

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Netflix'in Türkiye için lisans başvurusu yapmadığı yönündeki haberler üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak şunları söyledi:

"Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600'ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun."

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

İnternet üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ve medya kuruluşlarına RTÜK denetimi yolunu açan ve bu yayınlara lisans zorunluluğu getiren yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu gelişme üzerine Netflix'in lisans başvurusu yapmadığı ve Türkiye'den çekileceği iddia edilmişti.

NETFLIX NE ZAMAN TÜRKİYE'DE HİZMET VERMEYE BAŞLADI?

2015 yılında hizmet verdiği 60'a yakın ülkede 70 milyon eve giren Netflix, 2016 yılında büyük bir hamle yapmış ve hizmet verdiği ülke sayısını 190'a çıkarmıştı.

2016'da yılında 130 ülkeye açılma kararı alan Netflix bu karar ile Türkiye'de de hizmet vermeye başlamıştı.

NETFLIX'TE KAÇ TANE TÜRK DİZİSİ VAR?

2016 yılından beri Türkiye'de hizmet veren platformun ülkemizde özel ilk orijinal içeriği Hakan: Muhafız olmuştu.

Netflix bu projenin ardından Love 101 ve Atiye isimli iki Türk dizisi için de onay verdi. İki dizinin çekimleri geçtiğimiz dönemde başladı.