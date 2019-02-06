Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşları ile TIR ve kamyon şoförlerine yönelik Rusya vizesinin kaldırılması talimatını verdi. Rusya hükümetinden yapılan açıklamaya göre Devlet Başkanı Putin, 24 Kasım 2015'te Rus Su-24 uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye'ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin de bazılarını iptal etti.

RUSYA'YA VİZESİZ GİRİŞ YAPABİLECEKLER

Putin'in imzaladığı kararnameye göre uluslararası taşımacılık alanında çalışan Türk şoförler, Türkiye'nin Rusya'daki diplomatik temsilcilerine gidenler de dahil olmak üzere kısa süreli iş seyahati için Rusya'ya giden hususi pasaport sahibi Türk vatandaşları vizesiz olarak giriş yapabilecek.

TÜRKİYE'DEN DE AYNI ADIMI BEKLİYORLAR

Açıklamada, Putin'in bu kararnameyi Türkiye'nin mütekabiliyet ilkesi gereği Rusya vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması koşuluyla imzaladığının altı çizildi. Putin, kararnameyle Rusya Dışişleri Bakanlığı'na iki ülke vatandaşlarının karşılıklı seyahatlerinin koşulları hakkındaki anlaşmanın kısmen yeniden yürürlüğe koyulduğu konusunda Türk tarafına Rusya'ya vize konusundaki gelişmeler ile ilgili bildirimde bulunma talimatı da verdi.