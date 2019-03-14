Son Dakika! PFDK, Yardımcısına Küfür Eden Hakem Fırat Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi

Maçtan sonra Fırat Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un, yardımcısına "O bayrağı g...ne s...rım" diye küfür ettiği belirtilmişti.

YAPILAN AÇIKLAMA

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Fırat Aydınus'a, "futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması" gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.

Söz konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.

İŞTE O DİYALOG

Aydınus: O bayrağı senin g...ne s...rım

Bozdoğan: Niye küfür ediyorsun?

Aydınus: Lan sus s….. hocanı

MHK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Aydınus'un da bu defa kendisini şikâyet eden temsilci ile tartıştığı, Altun'un da bunun üzerine TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak olayı anlattığı bildirildi. Güreli yaşananlarla ilgili rapor isterken, büyük skandal nedeniyle MHK soruşturma başlatmıştı.

İŞTE TFF'NİN RESMİ SİTESİNDEN AÇIKLANAN KARAR