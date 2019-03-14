Son Dakika! PFDK, Yardımcısına Küfür Eden Hakem Fırat Aydınus'a 30 Gün Hak Mahrumiyeti Cezası Verdi
Son dakika! Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçından sonra, yardımcısı Yusuf Bozdağ'a "O bayrağı senin g...ne s...rım" diyen orta hakem Fırat Aydınus'a 30 gün, yardımcısına ise 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildi!
Maçtan sonra Fırat Aydınus ve Bozdoğan'ın soyunma odasında kavga ettiği ve Aydınus'un, yardımcısına "O bayrağı g...ne s...rım" diye küfür ettiği belirtilmişti.
YAPILAN AÇIKLAMA
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçını yöneten Fırat Aydınus'a, "futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlarda bulunması" gerekçesiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği belirtildi.
Söz konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan'a da 10 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği kaydedildi.
İŞTE O DİYALOG
Aydınus: O bayrağı senin g...ne s...rım
Bozdoğan: Niye küfür ediyorsun?
Aydınus: Lan sus s….. hocanı
MHK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI
Aydınus'un da bu defa kendisini şikâyet eden temsilci ile tartıştığı, Altun'un da bunun üzerine TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak olayı anlattığı bildirildi. Güreli yaşananlarla ilgili rapor isterken, büyük skandal nedeniyle MHK soruşturma başlatmıştı.
İŞTE TFF'NİN RESMİ SİTESİNDEN AÇIKLANAN KARAR
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Bu haberi şikayet edemiyomuyuz ! Açık açık yazmışlar pis küfürü. . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sonrada mhk baskani cikar eee iste bazi hakemler var a gittikleri hallde yanlis kararlar verdi lan oglum milletle dalga mi geciyosunuz adamin sucu belli ibretlik bir ceza vereceksin ki tekrari yasanmasin atacaksin hakemlikten bu kadarda olmaz bizde daha cok mhk baskanlari istifa eder...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Böyle saçma ceza görmedim. Neden bu adamdan bu kadar korkuyorlar anlayamıyorumCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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yardımcıya neden ceza vermişler, anlamadım... bayrağı sokmasına izin vermediği için mi..Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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böyle bir adam bana ne isterse sokabilir. neden büyütmüşler ki bu kadar.Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır