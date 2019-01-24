PFDK, Akhisarspor'u Beşiktaş Maçında Hükmen Mağlup Saydı
PFDK, Akhisarspor'un Beşiktaş maçında 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.
Geçtiğimiz hafta oynanan Akhisarspor - Beşiktaş maçında, ev sahibi ekibin kadrosunda 13 yabancıyla maça çıkmasının ardından Profesyonel Futbol Federasyonu harekete geçti. Akhisarspor, 3-1 biten karşılaşmada hükmen mağlup edildi.
Yapılan açıklama şu şekilde:
Akhisarspor Kulübünün, 18.01.2019 tarihinde oynanan Akhisarspor - Beşiktaş A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olmasından dolayı takdiren (0-3) hükmen mağlup sayılmasına karar verilmiştir.
YORUMLAR (26)
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ne sacma bir karar peki eyer rakib 4 sifir yenseydi ne olacakti o zamantur icin bes gol atmasi lazimdi onuda ati diyelim hukmen uc sirlik cezaniz kime yarayacaktiCevap Yaz Yayından Kaldır
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DORUKHAN NE ZAMAN GOL ATSAN SAYMIYORLAR BELKİDE AUTA ATINCA SAYARLAR ERZURUM MAÇINDA AUTA ATTA SAYSINLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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iddia Oynayanlar Düsünsün, Aha Bugünde Medicakal Basaksehir Bilerek Hatayspora Yenildi Basaksehir Baskani Bi Tasta iki Kusu Vurmus Oldu! Milyon Paralari Hem Bahisde Topladi Ayrica Süper Lige Konsantre Olup Ligi Sampiyon Kapatacaklarida Kesin!!! Adamlar Süper Takim Olusturdu Robinho Gibi Bir Tecrübeli Futbolcun Olsun 100 Milyon Euro Borcun Olsun HesabiCevap Yaz Yayından Kaldır
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GİTTİ YİNE DORUKHAN''IN GOLÜ. . . VAY ARKADAŞ :))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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DORUKANIN GOLÜ YİNE GÜME GİTTİ.Cevap Yaz Yayından Kaldır