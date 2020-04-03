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Recep Tayyip Erdoğan, Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nda nakdi bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı.

03.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:08
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılanMilli Dayanışma Kampanyası'na dair son rakamları paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını duyurdu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ EVLERDEN YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de evden yapılacağını bildirdi.

İŞTE KALEM KALEM BAĞIŞ YAPAN KİŞİLER, KURUM VE KURULUŞLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüsü salgını nedeniyle alınan önlemlerin görüşüldüğü Kabine toplantısının ardından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla Milli Dayanışma Kampanyası başlattı. Kampanyaya katılan bazı kişi ve kurumlar ve bağışladıkları miktar şöyle:

100 MİLYON +

Türkiye Cumhuriyet Merkez Balkanı: 100 Milyon TL

50 MİLYON TL +

Ziraat Bankası: 62 milyon 300 bin TL

Vakıfbank: 50 milyon TL

Halkbank: 50 milyon TL

Türk Telekom: 40 milyon TL

20 MİLYON TL +

Eti Bakır: 24 milyon TL

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu: 20 milyon TL

Turkcell: 20 Milyon TL

5 MİLYON TL +

Türkiye İhracatçılar Meclisi: 15 milyon TL

Cihan Kamer: 13 milyon TL

QNB Finansbank: 10 milyon TL

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği: 10 milyon TL

MAPA: 10 milyon

Doğan Holding: 9 milyon TL

Rönesans Holding: 8 milyon TL

BİM: 7 milyon TL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi: 5 milyon 200 bin TL

İstanbul Ticaret Odası: 5 milyon TL

Tosyalı Holding: 5 milyon TL

1 MİLYON +

Sahibinden: 2 milyon TL

Memur-Sen: 2 milyon TL

Alarko Şirketler Topluluğu: 1 milyon TL

Trendyol: 1 milyon TL

Petrol Sanayi Derneği: 1 milyon TL

N11: 1 milyon TL

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu: 1 milyon TL

500 BİN TL +

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 568 bin 750 TL (7 maaş)

Ankara Sanayi Odası: 500 bin TL

100 BİN TL +

İstanbul Rum Patrikliği: 300 bin TL

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 181 bin TL (6 maaş + eşinin 13 bin TL'lik ziynet eşyası)

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın: 132 bin TL (6 maaş)

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce: 132 bin TL (6 maaş)

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: 132 bin TL (6 maaş)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 125 bin TL (5 maaş)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 125 bin TL (5 maaş)

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: 114 bin TL (6 maaş)

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler: 114 bin TL (6 maaş)

İstanbul Süryani Kadim Ortodoks Metropolitliği ve Vakfı: 100 bin TL

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve patriklik rahipleri: 100 bin TL

Seda Sayan: 100 bin TL

50 BİN TL +

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen: 82 bin 500 TL (5 maaş)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili: 75 bin TL (3 maaş)

AK Parti İstanbul Milletvekili Sare Aydın: 75 bin TL (3 maaş)

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu: 75 bin TL (3 maaş)

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: 57 bin TL (3 maaş)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz: 30 bin TL (3 maaş)

Mustafa Ceceli: 50 bin TL

10 BİN TL +

İstanbul Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: 49 bin 500 TL (3 maaş)

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: 49 bin 500 (3 maaş)

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Grubu: 46 bin TL

Haluk Levent: 30 bin TL

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş: 12 bin TL (1 maaş)

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş: 10 bin TL

Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı

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Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı

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